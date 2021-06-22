Названы основные способы защиты банковской карты в период летних отпусков

Перед поездкой в отпуск нужно позаботится о безопасности банковской карты. Для этого необходимо подключить уведомления о платежах, установить ограничения для некоторых операций и записать телефоны финансовой организации.

«Я бы рекомендовал при поездках в отпуск как за границу, так и по России несколько базовых мер безопасности. Во-первых, всегда информировать ваш банк о предстоящей поездке за рубеж. Заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов», — посоветовал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Его слова приводит РИА «Новости».

Собеседник рекомендовал держать на карте ровно столько денег, сколько может понадобиться в ближайшее время. По его словам, уведомления помогут следить за всеми операциями — в них есть информация о сумме и название торговой точки.

Ранее Бернер предупредил о том, что мошенники начали добывать данные о банковских картах новым способом. Теперь злоумышленники обещают своим потенциальным жертвам якобы беспроцентный кредит.