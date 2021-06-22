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    22 июня 2021, 08:00

    Названы основные способы защиты банковской карты в период летних отпусков

    Андрей Иванов

    Перед поездкой в отпуск нужно позаботится о безопасности банковской карты. Для этого необходимо подключить уведомления о платежах, установить ограничения для некоторых операций и записать телефоны финансовой организации.

    Названы основные способы защиты банковской карты в период летних отпусков

    «Я бы рекомендовал при поездках в отпуск как за границу, так и по России несколько базовых мер безопасности. Во-первых, всегда информировать ваш банк о предстоящей поездке за рубеж. Заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов», — посоветовал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Его слова приводит РИА «Новости».

    Собеседник рекомендовал держать на карте ровно столько денег, сколько может понадобиться в ближайшее время. По его словам, уведомления помогут следить за всеми операциями — в них есть информация о сумме и название торговой точки.

    Ранее Бернер предупредил о том, что мошенники начали добывать данные о банковских картах новым способом. Теперь злоумышленники обещают своим потенциальным жертвам якобы беспроцентный кредит.