Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные в июне в связи с 12 Июня. А 4 Ноября разобьет неделю на два коротких отрезка.

Как напомнило РИА «Новости», 12 июня отмечается День России. В этом году он выпадает на пятницу, так что в июне россиян ждут еще одни длинные выходные.

Другой оставшийся праздничный выходной — 4 Ноября. В этот день в России отмечают День народного единства. В 2020-м он выпадает на среду, так что длинных выходных в ноябре не будет. Зато он разобьет неделю на два коротких отрезка: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Самые длинные выходные, не считая новогодних, пришлись на майские праздники. Россияне отдыхали с 1 по 5 мая включительно. После этого наступили выходные, связанные с Днем Победы, они продлятся до 11 мая. К работе нужно будет приступить 12-го.

Из-за режима изоляции жителям России пришлось остаться дома на майские. Некоторые уехали на дачу, оформив для себя и своей семьи цифровой пропуск на передвижение на транспортном средстве. Ограничения, связанные с пандемией, продлятся до 31 мая.