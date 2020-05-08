Оформление пропуска по СМС отменили в Москве

В Москве с 12 мая будет нельзя оформлять пропуск по СМС. Власти столицы заявили, что этим каналом заявок мало пользовались.

«Мы с 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через СМС. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации», — объяснил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, его цитирует «Интерфакс».

Лысенко напомнил, что оформить пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Система цифровых пропусков начала работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Их нужно оформлять для проезда на каком-либо транспорте, в том числе на машине, метро и велосипеде. С 22 апреля проезд в метро и автобусе стал возможен только по социальным картам «Тройке» или «Стрелке» при условии, что карты привязаны к цифровому пропуску.

Систему цифровых пропусков ввели, чтобы контролировать необоснованные передвижения граждан в период пандемии. По информации на 8 мая, в Москве выявили больше 98 тысяч случаев заражения коронавирусом.