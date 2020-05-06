Подмосковье приняло дачников на майские праздники. Безопасность обеспечат, но ответственность и на отдыхающих

В зависимости от погоды на майские праздник в Подмосковье приезжает от полутора до четырех миллионов дачников. Во время режима самоизоляции на природу стараются попасть еще большее количество людей — и регион делает все, чтобы обеспечить им нормальные условия жизни.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что в разное время на майские праздники в регион приезжает различное количество дачников: от 1,5 миллиона при плохой погоде до 4 миллионов — при хорошей.

И сейчас, естественно, все выезжают на природу, чем дальше — тем больше. Мы надеемся, каждый дом, каждый участок, дачный кооператив будет соблюдать все требования Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что особой внимание уделяется обеспечению для них «нормальной жизни» — речь идет и о безопасности, и о своевременном вывозе мусора, и о газоснабжении, а также — здравоохранении. Большое количество обращений приходится разбирать буквально вручную.

«По сравнению с работой врачей, которые находятся в „красной зоне“, у нас, конечно, другая нагрузка, другие риски. И каждый делает свое дело. <…> И главы муниципалитетов, и полиция по своей части максимально мобилизованы. Понимаем, что сейчас такой период, что сейчас такие вызовы предполагают максимальную вовлеченность тех, кто несет ответственность», — подчеркнул Андрей Воробьев.