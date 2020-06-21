Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Россиянам напомнили о том, что на следующей неделе у них будет всего четыре рабочих дня. 24 июня объявили выходным, потому что на эту дату перенесли парад Победы.

О длинных выходных напомнили в пресс-службе мэрии Казани.

24 июня в этом году объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом продолжительность рабочего дня 23 июня не сокращается, так как этот день не является предпраздничным пресс-служба мэрии Казани.

24 июня на Красной площади пройдет парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С традиционной даты — 9 мая — его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса в России. В Москве торжество стартует 24 июня, в 10:00. К нему присоединятся представители 13 иностранных делегаций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин принял решение провести торжество именно сейчас. Он отметил, что в стране значительно улучшилась эпидемическая ситуация — сократилось число пациентов с коронавирусом, ослабла нагрузка на медучреждения, которые борются с пандемией.

Генеральная репетиция торжества состоялась в столице 20 июня. В ней участвовала не только наземная техника, но и авиация. Москвичи смогли полюбоваться «радугой» в небе.

Помимо основного шествия в Москве, торжественные мероприятия проведут и в других регионах страны. Однако власти некоторых городов решили отменить парады из-за угрозы, связанной с распространением коронавируса.