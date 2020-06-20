Песков объяснил решение Путина провести парад 24 июня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему Владимир Путин согласился провести парад 24 июня. По словам представителя Кремля, решение было основано на глубоких эпидемиологических исследованиях.

«Увеличивается количество выздоравливающих людей. Сокращается нагрузка на лечебные заведения. И все это дало возможность президенту принять такое решение относительно 24-го числа», — цитирует слова Пескова РИА ФАН.

Еще он добавил, что в целом ситуация, связанная с коронавирусом, улучшается. Чуть ранее и президент России на онлайн-встрече с медработниками заявил, что эпидемия отступает.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и еще нескольких регионах 24 июня. Власти некоторых городов приняли решение отменить мероприятие из-за угрозы, связанной с распространением инфекции.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что цели провести парад любой ценой нет.