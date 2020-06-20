«Мама, смотри, у них есть радуга!» Москвичи полюбовались генеральной репетицией авиапарада

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. В этот раз, помимо техники на земле, в воздух поднялись и военные летательные аппараты. Москвичи поделились впечатлениями в соцсетях.

На кадрах — вертолеты авиации различных модификаций. Строй возглавил МИ-26, его сопровождали вертолеты Ми-8, следом за ним пролетели Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Позже в небо поднялись самолеты А-50У, Ил-76, Ту-160 и другие, а также истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24.

Завершила воздушную часть парада эскадрилья из штурмовиков Су-25, распыливших в небе цвета российского флага. Радости ребенка, наблюдавшего за этим, не было предела: «Мама, смотри у них есть радуга!».

Всего в репетиции задействовали около 70 воздушных судов. Помимо авиации, в генеральном прогоне задействовали более 40 парадных пеших расчетов солдат Вооруженных сил. Сам парад пройдет 24 июня.