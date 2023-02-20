Общество 20 февраля 2023, 02:35 Россиян захотели наказывать за недопуск в квартиру газовщиков «Известия»: депутаты предложили ввести санкции за недопуск в дом газовщиков Unsplash

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Административную ответственность за отказ впустить в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования могут ввести в России. Об этом газете «Известия» сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам депутата, в 2023 году начнется разработка законопроекта. Сроки зависят от скорости принятия базового закона о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

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Пахомов отметил, что согласно новому законопроекту, каждый житель сможет заключить договор с компанией техобслуживания, где будут прописаны сроки посещения газовщиков, в которые им должны будут предоставить доступ в квартиру.

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«Это не гарантирует стопроцентную поддержку от жильцов, но дает возможность вводить уже более жесткие санкции за недопуск», — сказал он.

Министерство строительства и ЖКХ сообщило газете, что реализация законопроекта позволит поддерживать газовое оборудование в домах россиян в надлежащем состоянии.

Ранее в Новосибирске произошел взрыв бытового газа. В результате около 30 квартир оказались разрушены, погибли 14 человек. Правоохранители задержали двух жителей Омской области, которые производили обслуживание газовых плит в доме.