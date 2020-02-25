Коронавирус в России и мире. Главное на 25 февраля

Число зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая превысило 2,4 тысячи человек. Болезнь распространилась в 31 стране, больше всего заболевших помимо КНР в Южной Корее, Японии и Италии. В ВОЗ заявили, что вспышка может стать пандемией, а китайские и американские врачи придумали вакцину от вируса. Подробности — в материале «360».

Статистика

Жертвами нового коронавируса в Китае, по последним данным, стали 2663 человека. За сутки умер 71 пациент, общее число инфицированных в стране составило более 77,6 тысячи. Из них свыше 27,2 тысячи человек выписались из больниц.

Больше всего смертей зарегистрировали за день в провинции Хубэй — 68, из них 56 в административном центре провинции городе Ухань. Всего в регионе выявили около 64,8 тысячи заболевших.

В Южной Корее число подхвативших вирус увеличилось на 60 человек — до 893 пациентов. Из-за этого начало учебного года в школах перенесли на неделю — до 9 марта.

С учетом этой статистики всего в мире заразились 80 096 человек, из них 2699 погибли, свыше 27,4 тысячи выздоровели.

Эпидемия и ее лечение

ВОЗ рассматривает распространение коронавируса как «вспышки эпидемии в различных частях света», заявил директор всемирной организации Тедрос Гебрейесус. По его словам, пока что заболевание нельзя назвать пандемией, но властям разных стран нужно делать все возможное, чтобы подготовиться к ней.

Китайские специалисты разработали вакцину, которая «показывает иммунитет» к коронавирусу, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он добавил, что это предварительные данные, нужно еще время для новых экспериментов и доработки вакцины.

В Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США, в свою очередь, заявили о планах этой весной начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Препарат разработали совместно с американской фармацевтической компанией.

В мире

Всемирный мобильный конгресс в испанской Барселоне (MWC 2020) отменили из-за коронавируса. Вместо ежегодной выставки японская Sony, китайские Huawei и Honor представили свои новинки онлайн.

Так, Honor показал свой флагман View 30 Pro, бюджетный 9X Pro с выдвижной камерой и MagicBook, даже названием напоминающий ноутбук от Apple.

Источник фото: Honor

В Италии отменяют выставки, презентации, показы и другие события. В регионах Ломбардия (с центром в Милане) и Венето (Венеция) закрыли все театры, включая миланский «Ла Скала», а также музеи, библиотеки, галереи.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдет без зрителей. Команды сыграют 27 февраля в Милане.

Всего в Италии коронавирусом заразились по меньшей мере 229 человек, семеро скончались. Большинство случаев инфицирования зарегистрировали в Ломбардии. Местные жители запасаются продуктами.

Власти Японии готовы закрыть школы на карантин, если число заболевших в стране заметно увеличится. Речь идет о регионах, где выявлены случаи заражения. Всего в стране коронавирус подхватил 851 человек. Большинство заболевших (691) находились на борту круизного лайнера Diamond Princess. С 3 февраля судно находится на карантине в порту Иокогамы. За время вынужденной стоянки заразиться успели сотни пассажиров и несколько членов экипажа.

Дональд Трамп заявил, что коронавирус в стране «находится под очень сильным контролем». Так он отреагировал на снижение котировок американских промышленных компаний из-за опасений в связи с распространением заболевания. К вечеру 24 февраля по времени Нью-Йорка индекс Dow Jones снизился более чем на 3,5%, индекс S&P 500, отслеживающий акции 500 крупнейших американских компаний, упал более чем на 3%.

Источник фото: Белый дом

В США за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 53.

Как сообщили в Белом доме, администрация Трампа попросила Конгресс выделить 2,5 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса. Миллиард планируется потратить на разработку вакцин и лабораторные исследования.

Европейские фондовые индексы упали до минимума с 2016 года из-за влияния вируса на туристический рынок и продажу предметов роскоши, сообщил Bloomberg. Специалисты предсказывают Италии рецессию из-за вспышки заболевания.

В России

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом, заявил Роспотребнадзор. В январе в стране обнаружили вирус у двух китайских граждан. В середине февраля их выписали из больницы, напомнило ведомство.

Между тем, 22 февраля МЧС вывезло из Японии восемь граждан России, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих туристов на лайнере нашли коронавирус. Всех прибывших поместили на карантин в Казани.

«Остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что у троих зараженных россиян «заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений».