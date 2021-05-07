Россиян призвали поторопиться с покупкой некоторых моделей автомобилей

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой дефицитных моделей автомобилей на российском рынке. При этом снижение стоимости автомобилей не предвидится.

«Снижение цен вряд ли будет, потому что остается дефицит автомобилей. Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас», — рассказал Ura.ru член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев.

Автокредиты, по сообщению ассоциации «Российские автомобильные дилеры», выдаются на выгодных условиях. При этом от автодилеров скидки ждать не следует. Повышение цен на автомобили продолжится. Например, в мае сразу семь компаний подняли цены на автомобили в России. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин заявил, что рост стоимости машин продолжится до конца этого года. В июне автомобили могут подорожать на 5%.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков отметил в беседе с Ura.ru, что рост стоимости машин подталкивает людей брать автокредит. По этой причине сумма выданных автокредитов в России выросла на 27% и достигла рекордных 77,9 миллиарда рублей, по данным агентства «Эквифакс».