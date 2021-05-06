Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Сумма кредитов, выданных россиянам на покупку автомобиля, в марте достигла исторического максимума. За прошлый месяц на машины было выдано 77,9 миллиарда рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Сумма выдач автокредитов в марте подскочила почти на треть. По итогам месяца общий объем автокредитов, выданных российскими банками, вырос до 915,2 миллиарда рублей.

Всего в начале весны по автокредитам россияне приобрели 78 тысяч машин. Общее количество выданных ссуд в марте выросло на 1,4%, до 1,66 миллиона кредитов.

Однако не все россияне погашают задолженности по автокредитам в срок. В марте объем просроченных автокредитов вырос лишь на 0,3% — портфель достиг 56,6 миллиона рублей. По итогам месяца количество проблемных кредитов достигло 110,3 тысячи.

Ранее опрос показал, что для большинства россиян оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать пять тысяч рублей.

Аналитики ранее предрекли повышение ставок по ипотеке на новое и вторичное жилье.