Россиян призвали избегать уличных банкоматов из-за мошенников

Роскачество предупредило владельцев карт о мошенничестве с банкоматами. Чтобы защитить свои деньги, нужно избегать уличных банкоматов и обращать внимание на тех, кто стоит за спиной.

«Способов воровства масса — к примеру, установка считывателей карт — скиммеров, которые не заметны на первый взгляд и тайно выполняют свою работу — считывают платежные данные, чтобы потом мошенники могли сделать дубликат вашей карты и снимать с нее деньги. Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры, размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый вами пин-код», — предупредили в Роскачестве.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты призвали соблюдать базовые правила. Во-первых, использовать банкоматы, которые стоят внутри офисов финансовых организаций. Они лучше охраняются, а наличие консультанта, как правило, отпугивает мошенников.

Также стоит приглядеться к людям, которые стоят возле банкомата. Мошенники могут разглядеть пин-код от карты из-за спины или с помощью скрытой камеры. Чтобы защитить свои данные, клавиатуру можно прикрыть другой рукой. Кроме того, нужно присмотреться к картоприемнику — мошенники могут установить накладку, которая считывает данные карточки.

Наличие клавиатуры «для ввода пин-кода», чтобы попасть внутрь отделения банка, — верный признак мошенничества. Банки никогда не устанавливают подобные терминалы.

При появлении подозрений в Роскачестве посоветовали звонить в банк. Если человек уже воспользовался банкоматом, а потом нашел скрытое устройство, нужно как можно скорее заблокировать карточку.