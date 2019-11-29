Психолог дал советы жертвам мошенничества с банковской картой

Суть махинаций такова. Злоумышленник «забывает» в банкомате карту. Следующий клиент вынимает ее и пытается вернуть владельцу. Тогда мошенник заявляет о пропаже денег с карты, на его сторону встают подставные свидетели. Хулиган говорит, что посетитель последним держал карточку в руках и оставил отпечатки. Он грозит вызовом полиции, и требует вернуть небольшую сумму — от пяти до 15 тысяч рублей.

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Здесь человека берут на испуг, потому что доказать свою невиновность он не может. Поэтому главное сохранять хладнокровие и действовать по принципу «лучшая защита — это нападение».

«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, — очень плохие люди. Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко», — объяснил специалист.

А значит, не стоит церемониться с теми, кто хочет нажиться на вашей добросердечности.

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Психолог напоминает, что в каждом банкомате установлена видеокамера, все операции фиксируются. Злоумышленники в реальности и не думают вызывать полицейских, они хотят «взять на арапа» — пытаются взять на испуг, заставив откупиться на месте.

Психолог дал советы на случай, если вы увидели в банкомате карту мошенника. Главное, продержаться 45 секунд, пока ее не засосет в банкомат. В это время нужно делать вид, что ничего не заметили. Можно увлеченно искать что-то в сумке или искать в телефоне, например, пытаться найти свою карту или проверить какую-то информацию. Если же вас потребуют вернуть карту, лучше сделать вид, что ничего не поняли и не расслышали.

Если же карта мошенника все же оказалась у вас в руках, не нужно паниковать — закон на вашей стороне. В этом случае лучше громко кричать, привлекая внимание прохожих, самому вызвать полицию и говорить, что оказались жертвой мошенничества. Помимо этого можно позвонить по горячей линии в банк, который ответственен за точку. Ни одна финансово-кредитная организация «не захочет себе такой славы и, наверняка, подключится к расследованию», добавила Игнатьева.