Психолог дал советы жертвам мошенничества с банковской картой Подробнее

«Как раньше было: бросали кошелек на улице, к тому, кто поднимал, сразу подбегали и говорили, что там было больше денег, сколько-то тысяч долларов — отдавай деньги. Это классика жанра», — пояснил Власов.

По словам эксперта, только один способ поможет защититься от злоумышленников.

«Видите карту, которая застряла (не ваша), — или подойдите к другому банкомату, или дождитесь, когда ваш банкомат эту карту „проглотит“, и тогда уже делайте свои транзакции. Потому что другого способа защититься от этих поползновений мошенников нет», — подчеркнул он.

Ранее психолог Мария Игнатьева дала советы жертвам мошенничества с банковской картой. Здесь мошенники специально берут людей на испуг.