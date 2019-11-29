«Это классика жанра». Эксперт — о мошенничестве с банковскими картами
Специалист в области информационной безопасности Александр Власов оценил новый способ мошенничества с банковскими картами. Преступники заявляют жертве, что случайно забыли карту в банкомате и с нее пропали деньги. Об этом сообщил сайт RT.
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«Как раньше было: бросали кошелек на улице, к тому, кто поднимал, сразу подбегали и говорили, что там было больше денег, сколько-то тысяч долларов — отдавай деньги. Это классика жанра», — пояснил Власов.
По словам эксперта, только один способ поможет защититься от злоумышленников.
«Видите карту, которая застряла (не ваша), — или подойдите к другому банкомату, или дождитесь, когда ваш банкомат эту карту „проглотит“, и тогда уже делайте свои транзакции. Потому что другого способа защититься от этих поползновений мошенников нет», — подчеркнул он.
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