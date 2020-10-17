Россиян предупредили об опасности самолечения антибиотиками

«Особенно плохой тенденцией стал бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики осложнений, либо профилактики пневмонии при коронавирусной инфекции. Помимо неизвестных побочных эффектов, мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним», — пояснил врач.

Бессмертный призвал не принимать антибиотики без назначения врача и не увлекаться противовирусными препаратами для профилактики. Большинство из-подобных лекарств малоэффективны и вызывают побочные эффекты.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации россияне вспомнили про народную медицину. Из-за этого цены на барсучий жир, которым люди лечат туберкулез и пневмонию, взлетели на 400%. Сейчас за литр снадобья просят четыре тысячи рублей, хотя в конце лета барсучий жир он стоил 800 рублей.

Ранее стало известно, что российские ученые создадут лекарство, останавливающее размножение коронавируса.