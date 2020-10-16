Цены на барсучий жир взлетели из-за COVID-19

Цены на барсучий жир, которым в народе лечат воспаление легких и туберкулез, взлетели на 400% на фоне осенней вспышки коронавируса. Еще летом литр снадобья стоил 800 рублей. Теперь его продают за четыре тысячи рублей.

«Еще в начале августа покупали литр по 800 рублей, теперь просят уже четыре тысячи рублей за литр. Так и по такой цене свежего не найти — предлагают перетопленный жир, оставшийся с прошлого года. Его хотели было скормить собакам, да тут снова пригодился», — приводит портал Znаk.com слова жителя одного из сел Свердловской области.

Барсучий жир продают втридорога в Брянской области и на Алтае. Один делец из Сибири просит в социальной сети 500 рублей за 100 миллилитров барсучьего жира. Охота на барсука в России в разных регионах ограничена квотами.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что хрен является хорошим средством профилактики коронавируса. Он вызывает слезы, а они обладают противовирусным свойством благодаря белку лизоциму. Врач подчеркнул, что хрен намного эффективнее имбиря.