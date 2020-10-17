Россия создаст останавливающий размножение коронавируса препарат

В России создадут уникальный препарат, останавливающий размножение коронавируса. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.

Его слова приводит РИА «Новости». Хаитов отметил, что российские ученые разработали средство, прицельно останавливающее репликацию вируса.

Препарат, который не имеет аналогов в мире, уже находится на стадии доклинических испытаний.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с заявлением, что на сегодня только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Он также напомнил, что в результате масштабного исследования лекарств ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина. После этого организация сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.

Ситуация с коронавирусом в мире начала ухудшаться в сентябре. Во многих странах число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало расти. Во всем мире с начала пандемии выявили больше 39 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали больше миллиона человек.