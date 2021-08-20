Россиян предупредили о проблемах на рынке аренды жилья

Инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду могут стать нецелесообразными, если ответственность за арендаторов возложат на хозяев квартир. Любая дополнительная нагрузка, введенная государством на арендодателя, сказывается и на арендаторе.

Риелторы «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» в разговоре с «Лентой.ру» сообщили, что если вырастут налоги для арендатора, то это почувствуют и снимающие у него жилье. Стоимость аренды вырастет. Это может произойти не сразу, но в течение года изменения точно будут.

«Более серьезные проблемы могут начаться, если государство возложит ответственность за арендаторов на арендодателей», — отметили специалисты.

К изменениям на рынке аренды недвижимости также подтолкнет решение правительства обязать арендаторов регистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Эксперты отметили, что сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях. Однако люди из него не выходят, потому что альтернативы инвестициям в недвижимость нет. При этом рынок жилья может в будущем подстроиться ко всем изменениям.