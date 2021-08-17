Льготную семейную ипотеку продлили до 2023 года

Льготную ипотеку продлят до конца 2023 года. Теперь воспользоваться ей смогут семьи, в которых родился первенец.

Программа должна была закончиться к 2023 году. Об этом сообщили на сайте правительства России.

«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. По решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что программа решает важные задачи для страны. Молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Воспользовавшись льготной ипотекой, россияне с детьми получат возможность не только приобрести квартиру, но и потратить деньги на строительство частного дома. Льготная ставка действует на протяжении всего займа.

Правительство, чтобы эти изменения стали возможными, увеличит лимит на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 триллиона рублей.

Ранее появилась информация, что государство намерено начать строительство наемных домов для россиян, которым не по карману взять ипотеку даже на льготных условиях. Аренда такого жилья будет предоставляться по себестоимости.