Квартиры-студии станут более востребованными в Петербурге

Формат квартир-студий быстро полюбился горожанам. Но из-за доступности ипотеки и возможности приобрести дорогое жилье такой формат ушел на второй план. Однако специалисты прогнозируют рост спроса на квартиры-студии. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Формат квартир-студий приобрел свою популярность в 2000-х годах. Стоимость на такой вид жилья варьировалась в районе 700-800 тысяч рублей, что привлекало многих покупателей. Средняя зарплата на тот момент составляла 11 тысяч рублей. Идея создавать квартиры-студии пришла в голову архитекторам из Европы и США в первой половине прошлого века. Они предназначались для студентов и переселенцев, ищущих работу на новом месте.

Однако в следующие годы из-за доступности ипотеки спрос на студии снизился. При этом покупатели многокомнатных квартир, расположенных в хороших местах города, зачастую делали выбор в пользу комплексов, в которых количество студий было низким.

«В итоге в домах бизнес-класса студии составляли порядка 5% от всех квартир. В массовом сегменте объем студий мог достигать 60%», — заявил директор по маркетингу одной из строительных компаний города Никита Пальянов.

При этом, по его словам, в апартаментах доля студий может достигать до 90% квартир. Как правило, такие квартиры часто приобретают для сдачи в аренду.

Эксперты заявили, что в ближайшее время спрос на студии возрастет. Это будет связано с ростом цен на недвижимость, снижением доходов населения из-за пандемии, сокращением кредитного лимита по программе льготной ипотеки до трех миллионов рублей.

«Рынок на законодательном уровне уходит от понятия „студия“ к термину „однокомнатная квартиры с кухней-нишей“. Такая мера приведет к некоторому росту средней площади данного типа недвижимости», — заявил директор по маркетингу одной из девелоперских компаний Ян Фельдман.