Россиян предупредили о новом виде мошенничества во «ВКонтакте»

Эксперты Роскачества обнаружили новый вид мошенничества в социальной сети «ВКонтакте». Центром цифровой экспертизы была зафиксирована фишинговая кибератака на аккаунты пользователей.

«Атака нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама», — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ведомства.

Эксперты пояснили, что мошенники отправляют пользователям сообщения с текстом: «архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX», а в качестве почты указывается не принадлежащий пользователю почтовый ящик. Потом злоумышленники предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке.

Но ссылка эта ведет на разные сайты с названием «ВКонтакте». Ссылка фишинговая, но по форме очень похожа на настоящую. В результате пользователь, когда вводит пароль в фейковом сайте, отдает свой аккаунт прямо в руки хакеру.

Представители «ВКонтакте» обращают внимание на то, что скачать персональный архив с данными профиля без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства невозможно. Кроме того, сам архив можно зашифровать с помощью персонального ключа OpenPGP, отметили в Роскачестве.

В конце декабря в Роскачестве отчитались о проверке крабовых палочек, пишет RT. Все проверенные образцы отвечали требованиям законодательства по безопасности и качеству.