Пользователи «ВКонтакте» в 2020 году мечтали о смартфонах, но чаще покупали одежду

Самыми желанными вещами среди пользователей «ВКонтакте» в 2020 году оказались техника Apple, приставка PlayStation и стикеры социальной сети. Это наиболее популярные пункты вишлистов пользователей социальной сети. Однако реальные покупки, совершенные в магазине во «ВКонтакте», с желаниями не сошлись.

Как сообщила пресс-служба социальной сети, большинство пользователей мечтали о новых гаджетах. В основном это смартфоны, музыкальные колонки, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и электросамокаты.

Молодые люди чаще всего добавляли в свой вишлист приставку Sony PlayStation, а девушки — настольную игру «Монополия». Начиная с весны в списках желаний появились антисептики и антибактериальные салфетки.

Но чаще всего пользователи социальной сети покупали одежду и обувь от российских streetwear-брендов, звезд и отечественных дизайнеров. Лидером по продажам стал бренд Buster Shop. Самым популярным товаром стала футболка с надписью «Цените Мать».

Первое место в списке звезд, чей мерч покупали чаще всего, занял Моргенштерн.

Среди других популярных покупок оказались украшения и товары для дома. По итогам года самый большой рост показал сегмент «Продукты питания». Пользователи социальной сети стали заказывать еду в 10 раз чаще. Здесь сыграла свою роль весенняя самоизоляция.

Пользователи «ВКонтакте» из Москвы чаще всего в свой список желаний заносят приставку PlayStation 5. Также они указывают мир во всем мире и поездку в Санкт-Петербург. Весной самым желанным подарком была вакцина от коронавируса.

В Санкт-Петербурге пользователи желают счастливой жизни, открытых границ и возвращения домой. Во Владивостоке мечтают о поездке в Норвегию, миллионе алых роз и женитьбе. Сырки, худи и полеты на воздушном шаре интересуют жителей Екатеринбурга. Цветы, косметика и машина времени — мечты жителей Казани.

Нижегородцы заявили о желании поехать в Санкт-Петербург, чтобы провести свидание на крыше.

В целом в России пользователи чаще всего загадывали деньги, любовь, стикеры, цветы, квартиру, «нормальную жизнь», поездку на море и «обнимашки».