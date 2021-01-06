Россиянам объяснили, как обезопасить себя от мошенников при утечке личной информации

«Единственное, что можно сделать, — это никому не доверять и постоянно помнить, что ваши данные могут утечь и стать известными кому угодно. <…> Поэтому знание вашего имени, паспортных данных, остатков на счете и ключевых слов совершенно не означает, что тот, кто вам звонит или пишет — тот, за кого он себя выдает», — отметил специалист.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что утечка личных данных может произойти с любого незащищенного устройства, но в основном преступники охотятся за паролями или платежной информацией. Об этом пишет «Газета.ru».

Ранее эксперты предупредили, что мошенники стали чаще выбирать пенсионеров в качестве своих жертв. До пандемии злоумышленники ходили по квартирам и разводили людей, теперь же они звонят по телефону или присылают SMS-сообщения. Чаще всего они сообщают о доплатах к пенсии, материальной помощи на покупку лекарств и других «бонусах» и просят пожилых сограждан продиктовать данные банковской карты.

Специалисты рекомендуют получать информацию только из официальных источников. Только там можно точно узнать о положенных выплатах, льготах или скидках.