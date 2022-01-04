Россиян предупредили о мошенниках при массовом внедрении QR-кодов

Масштабное введение QR-кодов приведет к увеличению новых мошеннических схем, включая похищение и дальнейшую перепродажу реальных электронных пропусков с личными данными россиян. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил основатель сервиса разведки по утечке данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Специалист также отметил, что кибермошенники могут создавать QR-коды, ведущие на фишинговые сайты, маскирующиеся под «Госуслуги», через которые начнут распространять вирусные программы.

«Если контроль QR-кодов в следующем году будет расширен, вероятно появление множества новых схем, включая хищение и перепродажу реальных кодов, а также появление фишинговых QR-кодов, ведущих на сайты, имитирующие „Госуслуги“, но распространяющие зловреды», — отметил Оганесян.

Также специалист предупредил, что покупать поддельный QR-код опасно. В нем должны фигурировать фамилия, имя и отчество владельца, так как электронные пропуска сверяют с паспортом. То есть при покупке фальшивого QR-кода покупатель добровольно отдает личные данные в руки мошенников, которые смогут использовать их по своему усмотрению.

На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект о предоставлении QR-кодов при посещении общественных мест. Депутаты одобрили документ в первом чтении перед уходом на новогодние каникулы.

В случае принятия законопроекта россияне начнут предъявлять QR-код при посещении всех общественных мест, за исключением транспорта. При этом в ряде регионов власти уже ввели обязательные электронные пропуска. В частности, QR-коды проверяют у пассажиров общественного транспорта Татарстана, а также у посетителей ресторанов и розничных магазинов Санкт-Петербурга. Как напомнило Ura.ru, новые правила в Северной столице начали действовать 2 января.

Получить QR-код могут те, кто сделал прививку от коронавируса, переболел инфекцией за последние полгода или имеет противопоказания к препарату.