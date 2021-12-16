Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. За проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался.

В пленарном заседании Думы участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, написало РИА «Новости».

Проект закона предполагает, что люди смогут посещать культурные учреждения, массовые мероприятия, магазины, ТЦ, места общественного питания или с QR-кодов о прививке, или с документом, подтверждающим перенесенный ковид. Еще один документ, который дает право посещать различные места и мероприятия, — медицинский отвод от вакцинации.

Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военных и приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них разработают специальный документ, его форму определят в Минобороны РФ или же представители власти по месту прохождения службы.

Что касается иностранцев, то порядок посещения им общественных мест при вакцинации зарубежным препаратом от коронавируса сейчас разрабатывает главный санитарный врач РФ. Гражданам других стран при себе пока обязательно иметь отрицательный результат ПЦР-теста.