Россиян предупредили о мировом кризисе. Как к нему подготовиться?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о мировом экономическом кризисе, который нагрянет из-за коронавируса. Выход для людей только один: оптимизировать свои расходы.

«Людям нужно понимать, что нужно с крайней осторожностью относиться к официальным заявлениям, не поддаваться панике, экономить деньги всеми возможными методами. Помнить, что регулярность доходов в кризисе важнее величины», — рассказал «360» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Он добавил, что такие же правила действовали и при других кризисах, которые уже не раз переживала страна. При этом эксперт уверен, что свои сбережения можно выгодно хранить в долларах. Если сейчас валюты нет, но есть рубли, то стоит подождать до лета.

«Какое-то время рубль продолжит укрепляться, и нужно поймать этот момент для перекладывания денег в доллары», — отметил Делягин.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов тоже посоветовал перед кризисом отказаться от лишних расходов. По его словам, безболезненно выйти из кризиса смогут далеко не все.

«Это, может быть, 1% людей сможет сделать: кто удачно спекулирует, кто близок к власти, кто знает, что происходит. Если это обычный человек, скорее всего, тут нужно просто понимать, что будет, безусловно, повышение инфляции, поэтому просто свои затраты неким образом оптимизировать», — пояснил Адамидов.

Специалист посоветовал россиянам не покупать ненужных вещей и не брать кредиты, если нет крайней необходимости. Он подчеркнул, что в 90-е действительно люди скупали доллары, но сейчас курс играет не на руку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что надо быть готовым к экономическому кризису, который «может заявить о себе». Он отметил, что потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств.