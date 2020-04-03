Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — передает ТАСС ее слова на пресс-конференции.
Георгиева указала, что особенно трудно пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, так как у их меньше ресурсов пережить застой производства из-за пандемии. По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.
«Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе», — отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.
Ранее сообщалось, что МВФ выделит деньги Киргизии и Украине, которые попросили о срочной финансовой помощи из-за ситуации с коронавирусом.