Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что нынешняя ситуация с экономикой хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года. Мировое хозяйство остановилось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — передает ТАСС ее слова на пресс-конференции.

Георгиева указала, что особенно трудно пришлось государствам с развивающейся экономикой и формирующимся рынкам, так как у их меньше ресурсов пережить застой производства из-за пандемии. По ее словам, отток капитала из таких стран составил примерно 90 миллиардов долларов.

«Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе», — отметила директор МВФ. Она также добавила, что фонд совместно с другими международными финансовыми организациями будет всеми средствами содействовать пострадавшей экономике, особенно в сферах здравоохранения.

Ранее сообщалось, что МВФ выделит деньги Киргизии и Украине, которые попросили о срочной финансовой помощи из-за ситуации с коронавирусом.