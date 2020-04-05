Песков предупредил о надвигающемся мировом кризисе

Мирового экономического кризиса из-за пандемии коронавируса не избежать. Песков призвал готовиться к трудным временам. По его словам, все должны сплотиться, чтобы грядущий кризис преодолеть.

«Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что впереди много работы по ликвидации последствий пандемии коронавируса. Ранее экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили о рецессии российской экономики в течение двух лет. Специалисты утверждают, что роста бедности и безработицы не избежать.

Коронавирус впервые появился в китайском мегаполисе Ухане в конце 2019 года. Инфекция быстро распространилась по всему миру, и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Всего 2019-nCoV заразились уже более 1,2 миллиона человек. В России медики выявили 5389 случаев заражения коронавирусом.