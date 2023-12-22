Общество 22 декабря 2023, 04:12 Россиян предупредили о магнитных бурях с 22 по 24 декабря Магнитные бури накроют Землю с 22 по 24 декабря Unsplash

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Россиян предупредили, что в период с 22 по 24 декабря ожидаются магнитные бури до четырех баллов. Об этом сообщило петербургское издание «Главсовет».

«Четыре балла — не сильно большое значение, но метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание. Рекомендуется не перетруждаться, больше отдыхать, находиться на свежем воздухе», — уточнило издание.

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Согласно прогнозам, эти дни станут сложными для метеозависимых людей. Ожидается новый удар мощностью до четырех баллов. Хорошая новость, что эта буря станет завершающей в 2023 году.

В пятницу, 22 декабря, ожидается малая геомагнитная буря, которая достигнет максимально четырех баллов. Наиболее заметна она будет в вечернее время.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в ближайшее время новых магнитных бурь не ожидается. По его словам, начиная со вторника, 19 декабря, состояние магнитосферы колеблется от слабо возмущенной до возмущенной. Через пять дней все должно полностью утихнуть.

До этого климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева рассказала, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.