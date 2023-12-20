Интересное 20 декабря 2023, 17:28 Руководитель центра прогнозов ИЗМИРАН Бунин сообщил, что новых магнитных бурь в ближайшее время не ожидается

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с изданием kp.ru предостерег россиян, опасавшихся магнитных бурь, что в ближайшее время новых не ожидается.

По его словам, начиная со вторника, 19 декабря, состояние магнитосферы колеблется от слабо возмущенной до возмущенной. Через пять дней должно все полностью утихнуть.

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«Но бурей даже эту пятерку назвать сложно. Все-таки сейчас максимум солнечной активности. От активного Солнца ждешь восьмерки, даже девятки, а пятерка это что?» — задался вопросом эксперт.