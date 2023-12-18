Общество 18 декабря 2023, 15:20 Климатолог Зайцева: прямых доказательств влияния магнитных бурь на человека и погоду нет

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Климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева в беседе с ИА RuNews24.ru прокомментировала информацию центра «Фобос», который накануне сообщил о сильнейшей за последние шесть лет вспышке на солнце. По словам эксперта, новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Магнитная буря может вызывать перебои со связью и изменения в верхних слоях атмосферы, а вот повлиять на организм — вряд ли.

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«Что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них — я не слышала» — сообщила климатолог.

Зайцева также добавила, что магнитные бури и снегопады никакой взаимосвязи между собой не имеют.