Россиян предостерегли от скупки товаров первой необходимости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о «повышенных объемах» товаров в торговых сетях РФ. Товарные запасы «позволяют в полной мере удовлетворить потребительский спрос», уточнили «360» в Ассоциации. Специалисты также объяснили, почему не стоит скупать товары первой необходимости, как это делали в последнее время в ряде регионов.

«Фиксировалась скупка товаров, на которые установлена ограниченная торговая наценка, в том числе с целью последующей перепродажи. В результате происходило „вымывание“ товара с полок, и создавалось ложное ощущение нехватки продуктов — которое, в свою очередь подогревало эмоциональный ажиотажный спрос. Такие явления снижают эффективность совместных усилий ретейла и органов власти», — рассказали в АКОРТ.

И уточнили, что в этой ситуации количественные ограничения продажи социально значимых товаров становится «мерой исключения риска их ускоренного выбывания».

«Ограничение наценки вводилось в первую очередь для того, чтобы гарантировать наличие на полке товаров первой необходимости по доступным ценам. Поэтому важно исключить спекуляции», — подчеркнули в Ассоциации.

Торговые сети — члены АКОРТ находятся в «непрерывном взаимодействии с ключевыми ведомствами, оперативно принимая решения для обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания». Поставщики товаров и торговые сети совместно предпринимают все меры для того, чтобы продолжать поддерживать запасы в необходимых объемах.

Ранее о заморозке наценки на социально значимые продукты питания объявили «О’Кей», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В Минпромторге уверены, что это снизит стоимость потребительской корзины.

Российские эксперты рассказали «Известиям», что в условиях падения курса рубля следует сократить расходы на излишества и не скупать бытовую технику — лучше тратить средства на самообразование, облигации или недвижимость, если позволяют доходы. Не стоит покупать валюту.