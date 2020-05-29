Россиян предложили штрафовать за неправильное использование маткапитала

Пенсионный фонд и россияне должны платить штраф за нецелевые траты материнского капитала. Наказание предложила ввести уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что средства маткапитала перечисляют из федерального бюджета с целевым назначением. Если их используют неправильно, например, не тратят на улучшение жилищных условий, то должна появиться возможность вернуть деньги обратно и наказать ПФР и граждан.

«Целесообразно рассмотреть вопрос об административной ответственности (штраф) в отношении как Пенсионного фонда Российской Федерации и его должностных лиц, так и граждан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона», — сказано в докладе Кузнецовой.

Сейчас законодательство не предусматривает возврат материнского капитала в Пенсионный фонд. Но в документе отметили, что такие запросы приходят от семей.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил россиянам тратить 50% материнского капитала на текущие потребности. Он отметил, что такая мера поможет финансово поддержать семьи в период распространения коронавируса.