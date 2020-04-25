До 50% маткапитала могут разрешить использовать на текущие нужды

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил рассмотреть возможность тратить до 50% маткапитала на текущие нужды. Он считает, что это может стать одной из форм поддержки россиян.

Как сообщает ТАСС, об этом Титов сообщил на пресс-конференции в пятницу.

«Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, — возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. То есть не по тем направлениям, которые были строго определены для использования материнского капитала», — сказал он.

Омбудсмен отметил, что это может оказать содействие семьям с детьми, являющимися социальной группой, требующей первоочередной поддержки.

Он также предложил осуществить прямые выплаты гражданам. По его оценке размер такой поддержки составляет 1,85 трлн рублей.

«Это сегодня по силам нашему государству», — убежден Титов

Ранее стало известно, что российские семьи подали больше миллиона заявлений на оформление новой выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет. Это при том, что такое право есть более чем у трех миллионов потенциальных получателей.