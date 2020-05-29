Сирот в российских детских домах стало меньше

За три года количество проживающих в детских домах сирот сократилось. В 2019-м таких детей в России насчитывалось 39,6 тысячи, что меньше на 11,4% по сравнению с 2017 годом.

«В последние годы наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей <…> Сократилось на 11,4% количество детей, оставшихся без попечения родителей», — сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Согласно документу, в 2017-м сирот в детских домах было 44 823, а в 2019 году число таких детей упало до 39 694 человек. Более того, снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных об оставшихся без родителей детях. За два года показатель уменьшился на 11,5% — с 50 210 до 44 429 детей.

К концу 2019-го в приемных семьях находилось порядка 164 тысяч несовершеннолетних, отмечается в докладе. Еще 277 детей воспитывали в патронатных семьях, 96 тысяч — в семьях усыновителей, а 193 тысячи детей попали в семьи, где обязанности по опеке выполняются на безвозмездной основе.

Ранее Кузнецова предложила пожизненно следить за педофилами после из освобождения из-под стражи. Также она предложила создать единый реестр со списком таких преступников.