Россиян предложили освободить от оплаты страховки при ипотеке

Центробанк создал новую концепцию ипотечного страхования. Теперь россияне смогут брать кредит на жилье без расходов и комиссий по страхованию.

«Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая позволит российским кредиторам предлагать населению простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат на его обслуживание ипотечный продукт. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке», — сообщает регулятор.

Центробанк предложил кредитным организациям самим страховать предмет залога, жизнь и здоровье заемщика при оформлении ипотеки. При этом банки не смогут требовать уплаты или возмещения страховки с клиента. Кроме того, заключение другого договора страхования тоже будет невозможно.

Концепция подразумевает получение банками более выгодных условий страхования и снижения расходов. Для клиентов такой шаг приведет к большей прозрачности условий сделки. Россияне больше не будут платить комиссии, не входящие в полную стоимость ипотеки. Обсуждение новых мер с банками и страховщиками должно пройти в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над снижением первоначального взноса по ипотеке до 15% от стоимости жилья. Сокращение ставки может быть предусмотрено для семей с детьми.