ЦБ предложил план действий при отказе банка в кредитных каникулах

Если банк отказывает в кредитных каникулах во время пандемии коронавируса, можно пожаловаться в ЦБ. Также стоит изучить критерии, по которым эти каникулы предоставляются, отмечают в Центробанке. В крайнем случае можно обратиться в суд.

Российские суды уже начали признавать ограничения, введенные властями, форс-мажором. Однако в каждом конкретном случае нужно доказать, что запрет из-за COVID-19 был обстоятельством непреодолимой силы.

Число заявок на снижение долговой нагрузки из-за потери доходов во время карантина уже приблизилось к миллиону, сообщил ЦБ. При этом банки одобряют лишь каждое второе (55%) заявление на предоставление кредитных каникул.

На прошлой неделе регулятор получил свыше 800 жалоб клиентов на отказы повременить с кредитными выплатами.

«Во многих случаях банки исправили допущенные ошибки и каникулы были предоставлены заемщику», — рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В большинстве случаев финансовые организации отказывают из-за превышения максимальной суммы кредита, установленной правительством (250 тысяч для потребительского кредита и 1,5 миллиона для ипотеки). Или если должник не смог доказать снижение дохода на 30%.

Если урегулировать ситуацию с банком не получилось, а ЦБ не помог, можно потребовать каникулы через суд. Однако, по словам экспертов, на процесс понадобятся время и деньги, а в это время банки будут начислять пени и штрафы.