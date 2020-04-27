Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Путин поручил правительству подумать над снижением первоначального взноса по ипотеке до 15% от стоимости жилья. Эта мера поддержки коснется только семей с детьми.

Такое поручение президент России Владимир Путин дал Кабмину по итогам встречи с общественниками Ивановской области, которая состоялась в начале марта 2020 года. Документ опубликовал сайт Кремля. Правительство должно будет отчитаться по этому вопросу не позднее 20 мая.

Остальные поручения в перечне касаются преобразований в Ивановской области.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», российские банки в марте увеличили выдачу ипотеки на 55% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин заявил, что в этом году из-за удара пандемии по экономике роста количества ипотечных кредитов ждать не стоит. Такое может случиться только в случае программ с государственной поддержкой.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Она начала действовать с 17 апреля.