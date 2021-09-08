Россия заявила протест Эстонии из‐за невыдачи визы дипломату

МИД РФ выразил решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова предостерегла эстонцев от эскалации, сообщило РИА «Новости».

Власти Эстонии 30 августа отказались выдавать визу российскому дипломату. В Таллине таким образом ответили на высылку из России эстонского консула Марта Лятте.

Захарова заявила, что ответственность за эскалацию отношений и ее последствия лежит полностью на прибалтийской республике. Она пообещала, что ответ не заставит ждать.

«Не мы начали эту „визовую войну“, а Таллин, еще в январе сего года совершенно безосновательно выславший российского дипломата», — сказала пресс-секретарь МИД РФ.

Москва предостерегала Таллин от раскручивания ситуации, но эти призывы не были услышаны даже после того, как эстонского консула поймали на шпионаже в Петербурге.

«Вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений», — заявила Захарова.