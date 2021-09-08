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    08 сентября 2021, 13:02

    Россия заявила протест Эстонии из‐за невыдачи визы дипломату

    Александр Блинов

    МИД РФ выразил решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова предостерегла эстонцев от эскалации, сообщило РИА «Новости».

    Россия заявила протест Эстонии из‐за невыдачи визы дипломату

    Власти Эстонии 30 августа отказались выдавать визу российскому дипломату. В Таллине таким образом ответили на высылку из России эстонского консула Марта Лятте.

    Захарова заявила, что ответственность за эскалацию отношений и ее последствия лежит полностью на прибалтийской республике. Она пообещала, что ответ не заставит ждать.

    «Не мы начали эту „визовую войну“, а Таллин, еще в январе сего года совершенно безосновательно выславший российского дипломата», — сказала пресс-секретарь МИД РФ.

    Москва предостерегала Таллин от раскручивания ситуации, но эти призывы не были услышаны даже после того, как эстонского консула поймали на шпионаже в Петербурге.

    «Вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений», — заявила Захарова.