Эстония отказала в визе российскому дипломату

Власти Эстонии отказали в выдаче въездной визы российскому дипломату. Об этом заявили в МИД этой страны.

Такое решение было принято в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

В начале августа РФ объявила персоной нон грата посла Эстонии Маргуса Лайдре. Это стало ответным жестом на выдворение из Эстонии сотрудника российского посольства. Послу заявили решительный протест и вручили ноту, по которой он должен был в недельный срок уехать из России.

Помимо этого, МИД РФ посоветовал эстонской стороне не усложнять и без того обострившиеся отношения между двумя странами. При этом в Таллине после высылки сотрудника посольства России заявляли, что это решение не навредит двусторонним отношениям, потому что Эстония заинтересована, чтобы они были добрососедскими и конструктивными. Однако, по мнению эстонских властей, Россия выбрала недружелюбный путь в общении с Евросоюзом.

В начале июля в Санкт-Петербурге был задержан консул Эстонии. Сотрудники ФСБ задержали дипломата при получении материалов закрытого характера, которые ему передавал россиянин. Он также был объявлен персоной нон грата. В МИД Эстонии заявили, что задержание консула является провокацией.