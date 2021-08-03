ФСБ раскрыла подробности по делу высланного из России эстонского консула

Целью высланного из России генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте были сведения о планах РФ в Арктике. Секретные документы дипломат пытался получить через неназванного россиянина. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ходе наблюдения за дипломатом сотрудники спецслужб установили, что он несколько раз встречался с россиянином. В ходе бесед он выражал заинтересованность в получении сведений о планах России в Арктике.

«Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — подчеркнули в ФСБ.

В распоряжении «360» оказались кадры задержания дипломата. Их предоставили в ЦОС ФСБ.

На опубликованных кадрах видно, что дипломат в сопровождении неизвестного мужчины заходит в административное здание. Уже в кабинете сопровождающий рассказывает послу, что он подготовил ему план о государственной политике, план по председательству России в Арктическом совете и указ президента России. Все документы дипломату передают в папке. При выходе его задержали.

После этого главу консульства доставили на допрос. Ему объяснили, что в его распоряжении оказались документы, касающиеся вопросов безопасности России. Прибывшему по вызову Лятте представителю консульства, который подтвердил личность дипломата, правоохранители объяснили, что в России дипломата привлечь к ответственности не могут, так как у него есть иммунитет. Лятте садится в машину и уезжает.

После высылки из России генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге МИД балтийской республики объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства.

Российский МИД не оставил такое решение без ответа и вручил послу Эстонии ноту, которая предусматривает высылку в семидневный срок одного из его подчиненных.