Путин обвинил курсы истории в России в излишней европоцентричности | 360°

Образование 04 ноября 2022, 17:51 Путин обвинил курсы истории в России в излишней европоцентричности Президент России Путин: столицы Европы были «центрами мироздания», но это в прошлом Пресс-служба Кремля

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Курсы истории в России были европоцентричными. В этом есть логика — европейские столицы когда-то были центрами мироздания, но это в прошлом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«История России — это часть мировой истории <…>, но то, что курсы истории у нас в том числе были европоцентричными, тоже ничего здесь необычного нет. Во-первых, потому что европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания», — сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

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Путин подчеркнул, что «центрами мироздания» столицы Европы больше не являются — это в прошлом. Сейчас там населения меньше, чем в некоторых азиатских странах, чем в странах Южной Америки.

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Глава государства отметил, что европейские культуры — великие культуры и Россия тоже часть этого. Но только Россия сформировалась «как единая крупная мировая держава» со множеством национальностей и религий.

Он также сказал, что любые попытки выбить почву из-под ног у России обречены на провал. Отечественные историю и культуру он назвал основой российской государственности и суверенитета, что вызывает раздражение на Западе.