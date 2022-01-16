Директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с изданием «Ридус» рассказал, почему, по его мнению, пока не будет войны между чеченцами и ингушами. Он объяснил это тем, что в последнее время удалось снизить напряженность чечено-ингушского конфликта.

Эксперт объяснил, что на постсоветском пространстве много конфликтных точек, одна из них — граница между Чечней и Ингушетией. И эти проблемы могли бы перерасти в вооруженный конфликт.

«Хотя чеченцы и ингуши — это братские народы, были силы, которые подталкивали к такому ходу событий. К счастью, сейчас ситуация изменилась, центр укрепился, а Россия — стабильная страна», — сказал Тарасов.

Эксперт напомнил, что в 2018 году между Ингушетией и Чечней было подписано соглашение об установлении границы, согласно которому возможен обмен территориями. Это должно было помочь окончательно установить границы и укрепить отношения между республиками. Однако оно спровоцировало массовые протесты в Ингушетии. Впоследствии Конституционный суд России подтвердил законность этого соглашения. Это временно погасило конфликт.

Однако осенью 2021 года конфликт вновь обострился. Напряжение вызвали работы чеченских автодорожников по укреплению береговой линии на реке Фортанги в районе приграничного ингушского села Даттых, из-за чего было изменено русло реки. По мнению экспертов, это могло обернуться непредсказуемыми последствиями вплоть до вооруженных столкновений.

Ситуация снова стала напряженной в январе этого года, когда бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым. Он отметил, что не подозревал, что его поступок будет неприятен для общины. Это вызвало негативную реакцию в Чечне. В результате Хадзиев извинился и перед Кадыровым. Он признал, что его извинения за приветствия — поступок, неподобающий для мусульманина.

После первых извинений Хадзиева, 12 января, лидер чеченцев записал видеообращение к ингушам. Он потребовал от соседей за три дня обосновать претензии к нему «по законам российского государства или шариата».

Кадыров сообщил 15 января, что обвинений ему так и не представили и это означает, что между двумя народами существуют братские отношения. В связи с этим он поручил удалить критические высказывания об ингушах из соцсетей, об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмед Дудаев. По словам Дудаева, Кадыров заявил о новой странице в отношениях «двух братских народов».

Эксперт Тарасов отметил, что территориальные споры между субъектами можно решать административным путем. «В Чечне и Ингушетии предприняли шаги, чтобы не предавать гласности такие проблемы. Это нужно, чтобы лишить возможности внешние силы играть на обострение. Рамзан Кадыров сделал достаточно грамотный ход, и это можно только приветствовать», — заключил Тарасов.