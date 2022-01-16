Кадыров поручил удалить критические высказывания об ингушах из соцсетей

Удалить из Сети любые критические замечания об ингушах поручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщил в своем Instagram министр по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Кадыров заявил о новой странице в отношениях «двух братских народов». В этом связи он дал поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до руководителей и сотрудников различных организаций, а также блогеров информацию удалить со своих страниц «какие-либо критические высказывания в адрес представителей ингушского народа».

По словам министра, подведомственные СМИ и официальные ресурсы ведомства уже начали выполнять это поручение.

Ранее Ахмад Кадыров попросил ингушей «определить степень вины и наказания», если те считают главу Чечни своим врагом. Он также попросил обосновать по законам российского государства или шариата, в чем именно он виноват. На размышление Кадыров отвел три дня.

15 января он сообщил, что обвинений ему так и не представили и это означает, что между двумя народами существуют братские отношения.