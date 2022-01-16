Кадыров поручил удалить критические высказывания об ингушах из соцсетей
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить критические высказывания об ингушах из соцсетей
Удалить из Сети любые критические замечания об ингушах поручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщил в своем Instagram министр по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, Кадыров заявил о новой странице в отношениях «двух братских народов». В этом связи он дал поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до руководителей и сотрудников различных организаций, а также блогеров информацию удалить со своих страниц «какие-либо критические высказывания в адрес представителей ингушского народа».
По словам министра, подведомственные СМИ и официальные ресурсы ведомства уже начали выполнять это поручение.
Ранее Ахмад Кадыров попросил ингушей «определить степень вины и наказания», если те считают главу Чечни своим врагом. Он также попросил обосновать по законам российского государства или шариата, в чем именно он виноват. На размышление Кадыров отвел три дня.
15 января он сообщил, что обвинений ему так и не представили и это означает, что между двумя народами существуют братские отношения.