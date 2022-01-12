Кадыров отвел три дня на предъявление обвинений со стороны ингушей
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушскому народу три дня для предъявления ему обвинений. Претензии чеченский лидер попросил обосновать «по законам российского государства или шариата».
Кадыров заявил об этом в ходе прямого эфира в Instagram. Его запись опубликована в неофициальном аккаунте политика.
«Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания», — заявил глава Чечни.
Он также предложил озвучить, что именно с ним хотят сделать — «избить, изгнать, убить», и засек три дня с 17:30 12 января.
Для предъявления обвинений Кадров призвал соблюсти все имеющиеся традиции — обратиться к его роду и старейшинам.
«Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват», — потребовал чеченский лидер.
Если же ингушский народ так и не обвинить его, то Рамзан Кадыров намерен спросить со всех пытавшихся очернить его честь.
Ранее глава Чечни пообещал, что заберет у Ингушетии «оставшиеся села». Таки образом он намерен поступить, если не прекратятся заявления о незаконном разделении территорий.