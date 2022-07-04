Россия отменит коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Россия снимет введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения на пересечение сухопутной границы государства с 15 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Роспотребнадзор снял ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе запрет на работу общепита ночью и обязательный масочный режим.

После начала пандемии коронавируса в России заразились 18,2 миллионов человек.

Накануне генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что в мире началась новая волна ковида, однако отметил, что она не повлияет на образ жизни людей благодаря современных методам лечения и вакцинации.