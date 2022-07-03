Гендиректор Pfizer заявил о новой волне ковида

В мире начинается новая волна COVID-пандемии. Об этом гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Он подчеркнул, что новая волна не изменит спокойный ритм жизни людей. Бурла заявил, что такому протеканию пандемии способствуют вакцинация от коронавируса и современные методы лечения.

Однако он отметил, что не стоит останавливаться на уже введенных препаратах. Бурла отметил важность ревакцинации.

«[В мире] ходит омикрон-штамм, который намного труднее контролировать», — подчеркнул

Накануне представитель ВОЗ Мелита Вуйнович предупредила о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию. Она связала это с высокими темпами распространения вируса в европейском регионе.

«На региональном уровне риск считается высоким в европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке», — сказала Вуйнович.