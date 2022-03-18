Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине в СБ ООН

Россия не будет выносить на голосование в Совете безопасности ООН свою гуманитарную резолюцию о ситуации на Украине. Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя.

По его словам, члены делегаций других стран сообщили российской стороне о давлении со стороны Запада с требованием не поддерживать этот документ, написало РИА «Новости».

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз», — пояснил Небензя.

По его данным, США и Албания, в частности, распространили письмо, в котором членов ООН призывают не становиться соавторами российской резолюции. Небензя добавил, что Россия понимает, что странам непросто противостоять такому натиску. В связи с этим было принято решение пока не выносить резолюцию на голосование. При этом он подчеркнул, что проект резолюции Россия не отзывает.

В нем страна призывает Совбез ООН к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию всех мирных жителей. Помимо этого, в резолюции есть призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов.