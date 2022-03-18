Небензя объяснил, почему украинские радикалы «цепляются» за Мариуполь

Страны Запада при оценке ситуации на Украине основывают свои заявления на дезинформации о проведении российской спецоперации. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил официальный представитель России Василий Небензя.

Он подчеркнул, что обвинения вооруженных сил России в ударах по роддому и театру в Мариуполе не имеют под собой никаких оснований.

«Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так „цепляются“», — заявил Небензя.

Он добавил, что российских военных нет в Чернигове, а все ситуации с мирными жителями, которые там происходят — это следствие бесконтрольной раздачи оружия киевским режимом. Небензя также подчеркнул, что мэры украинских городов забирают себе гуманитарную помощь от международных организаций, чтобы потом продать.

Накануне Минобороны России сообщило, что боевики националистического батальона «Азов»* взорвали ранее заминированное ими здание театра, где находились мирные жители. В ведомстве подчеркнули, что никогда не рассматривали это здание в качестве цели для поражения. Все удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины при помощи высокоточного оружия.

О зверствах украинских военных и боевиках национальных батальонов рассказали эвакуированные из Мариуполя мирные жители. Они заявили, что их использовали в качестве живого щита и даже не пытались им как-то помочь.

*«Азов» — запрещенная в России военизированная организация