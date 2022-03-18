Небензя обвинил власти Украины в невозможности эвакуировать всех желающих

Из-за позиции киевских властей Россия пока не может эвакуировать к себе всех желающих с Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что с начала спецоперации на горячую линию российского Министерства обороны поступило больше 2,5 миллиона запросов об эвакуации в Россию.

«С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», — привело РИА «Новости» слова российского постпреда при ООН.

Небензя ранее заявлял, что при оценке ситуации на Украине страны Запада основывают свои заявления на дезинформации о проведении российской спецоперации. Он отметил, что обвинения ВС РФ в ударах по роддому и театру в Мариуполе не имеют под собой никаких оснований.

Небензя также подчеркнул, что мэры украинских городов забирают себе гуманитарную помощь от международных организаций, чтобы потом продать.

Минобороны РФ опубликовало документ, в котором подтверждается финансирование Пентагоном биолабораторий на Украине. Из-за этого Россия запросит экстренное заседание СБ ООН, заявил Небензя.